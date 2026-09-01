Informations pratiques

Nogent-sur-Oise

Conférence | Les coléoptères saproxyliques

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Invisibles pour beaucoup, essentiels pour la nature partez à la rencontre des coléoptères saproxyliques ! Conférence de Théodore Ramanankatsoina, chargé d’études à l’ADEP. Samedi 19 septembre à 15h à la médiathèque de Nogent-sur-Oise, entrée libre et gratuite.

Invisibles pour beaucoup, essentiels pour la nature partez à la rencontre des coléoptères saproxyliques ! Conférence de Théodore Ramanankatsoina, chargé d’études à l’ADEP (Association des Entomologistes de Picardie).

Samedi 19 septembre à 15h, à la Médiathèque de Nogent-sur-Oise

Durée: 2h00

Suivie du vernissage de l’exposition des photos du concours Insectes de France 2025 , par l’Agrion de l’Oise.

Entrée libre et gratuite.

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne B arrêt Médiathèque ou C1/C2 arrêt St Exupéry . .

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr

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English :

Invisible to many, essential to nature: come meet the saproxylic beetles! Lecture by Théodore Ramanankatsoina, research fellow at ADEP. Saturday, September 19, at 3:00 p.m. at the Nogent-sur-Oise media library; admission is free.

L’événement Conférence | Les coléoptères saproxyliques Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Creil Sud Oise