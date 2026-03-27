Conférence Les collections d’Albert Louis Eugène de Dietrich

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2026, la Ville d’Obernai propose une conférence consacrée aux collections du baron Albert Louis Eugène de Dietrich au Domaine de la Léonardsau.

Cette rencontre présentera la diversité de sa collection provenances géographiques, périodes, techniques et matériaux. Un éclairage particulier sera porté sur la collection chilienne, les objets d’Extrême-Orient et la passion du baron pour la Renaissance.

La conférence évoquera également le rôle décoratif de ces artefacts dans les intérieurs de la Léonardsau ainsi que leur devenir, notamment à travers les donations aux musées parisiens et strasbourgeois. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

L’événement Conférence Les collections d’Albert Louis Eugène de Dietrich Obernai a été mis à jour le 2026-03-24 par Parc de la Léonardsau