Conférence: « Les combats de la RC4 et les camps de prisonniers vietminh »

152 rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Les combats de la RC4 entre Cao Bang et Lang Son en 1950 marquent une page sanglante dans l’histoire de l’armée française en Indochine. 5000 hommes seront perdus et les autorités d’Hanoï paniqueront à l’idée de voir déferler sur la ville les combattants vietminh. Comme souvent, les soldats français et coloniaux combattront à un contre dix dans des conditions épouvantables faisant preuve, comme à Dien Bien Phu plus tard, d’une abnégation extraordinaire. S’en suivront pour nombre d’entre eux, plusieurs années de captivité dans des camps de rééducation communistes où le taux de pertes atteindra les 70 %.

Jean RENAULT vous propose de parler de ces combats et de ces soldats trop souvent oubliés. Il s’appuiera en outre sur les témoignages de Robert, ancien du 3e BCCP, rare survivant de cet évènement et des camps, encore en vie. .

English :

The fighting on the RC4 between Cao Bang and Lang Son in 1950 marked a bloody page in the history of the French army in Indochina

German :

Die Kämpfe auf der RC4 zwischen Cao Bang und Lang Son im Jahr 1950 markieren ein blutiges Kapitel in der Geschichte der französischen Armee in Indochina

Italiano :

I combattimenti sulla RC4 tra Cao Bang e Lang Son nel 1950 segnarono una pagina sanguinosa nella storia dell’esercito francese in Indocina

Espanol :

Los combates en la RC4 entre Cao Bang y Lang Son en 1950 marcaron una página sangrienta en la historia del ejército francés en Indochina

