Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Les combats de Nubécourt et de Beauzée-sur-Aire du 6 septembre 1914 Foyer Rural Nubécourt

Conférence Les combats de Nubécourt et de Beauzée-sur-Aire du 6 septembre 1914 Foyer Rural Nubécourt samedi 6 juin 2026.

Lieu : Foyer Rural

Adresse : 20 Rue Raymond Poincaré

Ville : 55250 Nubécourt

Département : Meuse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Nubécourt

Conférence Les combats de Nubécourt et de Beauzée-sur-Aire du 6 septembre 1914

Foyer Rural 20 Rue Raymond Poincaré Nubécourt Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Conférence organisée par l’association Mémoire de nos Villages et présentée par Gilles Husson, historien militaire et auteur.Tout public
0  .

Foyer Rural 20 Rue Raymond Poincaré Nubécourt 55250 Meuse Grand Est +33 6 88 67 76 23  brunocaill@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference organized by the Mémoire de nos Villages association and presented by Gilles Husson, military historian and author.

L’événement Conférence Les combats de Nubécourt et de Beauzée-sur-Aire du 6 septembre 1914 Nubécourt a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COEUR DE LORRAINE