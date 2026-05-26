Conférence Les combats de Nubécourt et de Beauzée-sur-Aire du 6 septembre 1914 Foyer Rural Nubécourt

Nubécourt

Conférence Les combats de Nubécourt et de Beauzée-sur-Aire du 6 septembre 1914

Foyer Rural 20 Rue Raymond Poincaré Nubécourt Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Conférence organisée par l’association Mémoire de nos Villages et présentée par Gilles Husson, historien militaire et auteur.Tout public

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Foyer Rural 20 Rue Raymond Poincaré Nubécourt 55250 Meuse Grand Est +33 6 88 67 76 23 brunocaill@aol.com

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English :

Conference organized by the Mémoire de nos Villages association and presented by Gilles Husson, military historian and author.

L’événement Conférence Les combats de Nubécourt et de Beauzée-sur-Aire du 6 septembre 1914 Nubécourt a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COEUR DE LORRAINE