Conférence Les commerces à Montluçon pendant les Trente Glorieuses Rue Marcel Cachin Domérat

Conférence Les commerces à Montluçon pendant les Trente Glorieuses
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Alain Gourbet vous plonge dans le passé, à une période où le commerce est en pleine mutation (1945-1975).
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Alain Gourbet takes you back in time, to a period when commerce was undergoing radical change (1945-1975).
