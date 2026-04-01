Conférence ‘Les conflits en Orient. Pourquoi tant de haine?’ Espace Vitrac-Saint-Vincent Siersthal

Siersthal

Conférence ‘Les conflits en Orient. Pourquoi tant de haine?’

Espace Vitrac-Saint-Vincent 1 rue de l’Eglise Siersthal Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Edgard Weber, professeur émérite de l’Université et specialiste du Moyen-Orient, décryptera les mécanismes et l’évolution des conflits dans cette partie du monde depuis plus de 10 siècles. Une problématique d’une brûlante actualité!

Musique et chants arabes et hébraïques interprétés par les violonistes Agathe et Julie Oleszewski accompagnées par Anné Oleszewski au piano, et la chorale Sainte Thérèse de Siersthal.

Spécialistés orientales à la pause.

Entrée libre.Tout public

0 .

Espace Vitrac-Saint-Vincent 1 rue de l’Eglise Siersthal 57410 Moselle Grand Est +33 7 81 20 41 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Edgard Weber, University Professor Emeritus and Middle East specialist, will decipher the mechanisms and evolution of conflicts in this part of the world over the last 10 centuries. A highly topical issue!

Arab and Hebrew music and songs performed by violinists Agathe and Julie Oleszewski, accompanied by Anné Oleszewski on piano, and the Sainte Thérèse de Siersthal choir.

Oriental specialties at break.

Free admission.

L’événement Conférence ‘Les conflits en Orient. Pourquoi tant de haine?’ Siersthal a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DU PAYS DE BITCHE