Conférence Les conflits et réclamations des mariniers au péage à Champtoceaux du VIIè au XVIIIè Rue Hippolyte Maindron Orée d’Anjou

Conférence Les conflits et réclamations des mariniers au péage à Champtoceaux du VIIè au XVIIIè

Rue Hippolyte Maindron CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15 22:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Embarquez pour les histoires de mariniers à travers les siècles !

Conférence par Jean-Luc DELALANDE

Le péage de Champtoceaux a été connu dès le VIIe siècle comme maillon d’un grand réseau de distribution de sel dans un grand quart de l’ouest et du centre de la France actuelle. À cet emplacement se regroupaient les bateaux qui montaient ou descendaient la Loire avec de multiples produits taxés. Ce trafic important était perturbé ou interrompu lors des conflits régionaux. Souvent, ce péage fut un lieu de conflictualité au long des siècles, mais surtout lors de la féodalité. Les sources historiques nous apportent des informations sur des faits mettant aux prises les bateliers avec les seigneurs locaux qui possédaient des droits de prélèvement et

en abusaient.

Nous remettrons ces faits dans le contexte historique et nous verrons comment les mariniers ou voituriers par eau ont su se défendre collectivement par l’intermédiaire d’une institution puissante La Communauté des marchands fréquentant la rivière de Loyre . .

Rue Hippolyte Maindron CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire champtoceaux49.histoire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a voyage of discovery through the centuries!

