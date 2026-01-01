Conférence Les constellations familiales Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Marignane

Conférence Les constellations familiales

Jeudi 29 janvier 2026.

A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

La Ville de Marignane organise une conférence, à l’espace culturel Saint-Exupéry.

Elle sera animée par Anne-Marie Chalaye et aura pour thème Les constellations familiales .

Vous êtes attendus nombreux !

La conférence est un exposé ou un discours ouvert au grand public dans lequel l’animateur traite de sujets variés d’ordre artistique, littéraire, scientifique, etc. Elle peut être accompagnée de supports comme un film ou une projection.

Il se crée un échange, le conférencier répond aux questions posées. .

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

The town of Marignane is organizing a conference at the Espace Culturel Saint-Exupéry.

It will be hosted by Anne-Marie Chalaye on the theme of Family constellations .

We look forward to seeing you there!

