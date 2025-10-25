Conférence « Les contes paysans de Maupassant » Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Conférence « Les contes paysans de Maupassant »

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-25 15:30:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Claude Férey vous propose une conférence sur Maupassant dont les récits paysans représentent une part notable de l’œuvre de l’auteur.

English : Conférence « Les contes paysans de Maupassant »

Claude Férey invites you to a lecture on Maupassant, whose peasant stories represent a significant part of the author’s work.

German : Conférence « Les contes paysans de Maupassant »

Claude Férey bietet Ihnen einen Vortrag über Maupassant, dessen Bauerngeschichten einen bemerkenswerten Teil seines Werks ausmachen.

Italiano :

Claude Férey parlerà di Maupassant, le cui storie di contadini costituiscono una parte significativa dell’opera dell’autore.

Espanol :

Claude Férey ofrecerá una conferencia sobre Maupassant, cuyas historias de campesinos constituyen una parte importante de la obra del autor.

