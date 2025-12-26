Conférence Les corbeaux au sommet de l’intelligence animale, pourquoi ? Bibliothèque Chatulivre Chatuzange-le-Goubet
Conférence Les corbeaux au sommet de l’intelligence animale, pourquoi ?
Bibliothèque Chatulivre 14 Place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-29 18:30:00
fin : 2026-04-29 20:30:00
2026-04-29
Venez nombreux pour en apprendre plus sur les corbeaux et leur intelligence au travers de la conférence Les corbeaux au sommet de l’intelligence animale, pourquoi ? présentée par l’ornithologue Bruno MACHTELINCK.
Bibliothèque Chatulivre 14 Place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
Come one, come all to learn more about crows and their intelligence through the lecture Crows at the top of animal intelligence, why? presented by ornithologist Bruno MACHTELINCK.
