Conférence Les costumes traditionnels de mariage du Bas-Léon, du milieu du XIX aux années 30 Salle Herri Léon Porspoder

Conférence Les costumes traditionnels de mariage du Bas-Léon, du milieu du XIX aux années 30

Salle Herri Léon Melon Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

Date(s) :

2026-02-22

À travers cette conférence, Ronan Autret présentera son travail d’étude consacré au mariage dans le Bas-Léon, en s’appuyant sur l’analyse des costumes, des usages et des codes propres à cet événement central de la vie sociale. Il mettra en lumière les liens entre la mode vestimentaire, tout en s’attachant à démystifier une vision parfois figée du costume breton. .

Salle Herri Léon Melon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 7 66 78 39 78

