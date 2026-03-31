Conférence « Les couleurs de l’histoire – une introduction à l’héraldique », Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes

Conférence « Les couleurs de l’histoire – une introduction à l’héraldique » Mardi 31 mars, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Haute-Marne

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T18:00:00+02:00 – 2026-03-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T18:00:00+02:00 – 2026-03-31T19:00:00+02:00

Que peut nous apporter l’héraldique en histoire ? Souvent délaissée, cette science des formes et des couleurs, née sur les champs de bataille, en est pourtant venue rapidement à concerner une large part de la société médiévale. « Corps officiel » des personnes physiques et morales (familles, villes, abbayes…), les armoiries ancrent dans la pierre, le parchemin, le cuir ou le métal, l’appartenance, le statut social, le titre et nom de leur porteur. Elles constituent donc une mine d’informations précieuses pour l’historien.

Par Benoît FEDERICO, Archiviste, titulaire d’un Master en Histoire médiévale à l’Université de Bourgogne

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Dans le cadre des Mardis aux Archives, cycle de conférences et ateliers proposés par les Archives départementales de la Haute-Marne. conférences Mardis aux Archives