Conférence Les coulisses de l’exposition François Morellet. 100 pour cent Metz

Conférence Les coulisses de l’exposition François Morellet. 100 pour cent

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26 19:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Par Michel Gauthier, commissaire de l’exposition et conservateur pour les collections contemporaines, Centre Pompidou, Paris

Lors de cette conférence qui préfigure l’ouverture de l’exposition François Morellet. 100 pour cent le 3 avril 2026, son commissaire Michel Gauthier retrace le parcours singulier de l’artiste tout en développant l’idée qui sous-tend cette rétrospective majeure Morellet a ceci de singulier qu’il est tout à la fois le principal représentant français de l’abstraction géométrique et celui qui a le plus décisivement contribué à la déstabiliser. Cette conférence explore, au fil des œuvres choisies, l’ambivalence entre déraison et raison, entre l’héritage de Francis Picabia et celui de Piet Mondrian que l’artiste se plaît à invoquer.

Cette conférence est gratuite pour les adhérents, Pass-M SOLO, Pass-M DUO et Pass-M Jeune.Tout public

5 .

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

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English :

By Michel Gauthier, exhibition curator and curator of contemporary collections, Centre Pompidou, Paris

In this talk, which prefigures the opening of the exhibition François Morellet. 100 pour cent on April 3, 2026, curator Michel Gauthier retraces the artist?s singular career and develops the idea behind this major retrospective: Morellet is singular in that he is both the leading French exponent of geometric abstraction and its most decisive destabilizer. This lecture explores, through selected works, the ambivalence between reason and folly, between the legacy of Francis Picabia and that of Piet Mondrian, which the artist likes to invoke.

This lecture is free for Pass-M SOLO, Pass-M DUO and Pass-M Jeune members.

L’événement Conférence Les coulisses de l’exposition François Morellet. 100 pour cent Metz a été mis à jour le 2026-03-11 par AGENCE INSPIRE METZ