Haguenau

Conférence Les coulisses du jeu de société de l’idée à la mise en rayon

24 rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez comment un jeu de société est réalisé de l’idée à la sortie dans les magasins. Kevin Jost, responsable marketing aux produits France pour Schmidt Spiele GmbH vous parlera des coulisses lors de cette conférence.

Découvrez comment un jeu de société est réalisé de l’idée à la sortie dans les magasins. Kevin Jost, responsable marketing aux produits France pour Schmidt Spiele GmbH vous parlera des coulisses lors de cette conférence.

En bonus, vous pourrez rester pour tester les jeux qu’il vous présentera.

Dans le cadre de TILT Partie 0 .

24 rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

Find out how a board game is made: from idea to in-store release. Kevin Jost, Product Marketing Manager France for Schmidt Spiele GmbH, will talk about what goes on behind the scenes at this conference.

L’événement Conférence Les coulisses du jeu de société de l’idée à la mise en rayon Haguenau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau