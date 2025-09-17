Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde » Collège de Montmoreau Montmoreau
Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde » Collège de Montmoreau Montmoreau mercredi 17 septembre 2025.
Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »
Collège de Montmoreau 3 Rue Henri Dunant Montmoreau Charente
Début : 2025-09-17 20:30:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Conférence 3 du cycle Volcans et volcanisme!
English : Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »
Lecture 3 of the series Volcanoes and Volcanism!
German : Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »
Konferenz 3 des Zyklus « Vulkane und Vulkanismus »!
Italiano : Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »
La terza lezione della serie Vulcani e vulcanismo!
Espanol : Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »
Tercera conferencia de la serie Volcanes y vulcanismo
