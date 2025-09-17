Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde » Collège de Montmoreau Montmoreau

Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde » Collège de Montmoreau Montmoreau mercredi 17 septembre 2025.

Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »

Collège de Montmoreau 3 Rue Henri Dunant Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 20:30:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Conférence 3 du cycle Volcans et volcanisme!

.

Collège de Montmoreau 3 Rue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 89 91

English : Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »

Lecture 3 of the series Volcanoes and Volcanism!

German : Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »

Konferenz 3 des Zyklus « Vulkane und Vulkanismus »!

Italiano : Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »

La terza lezione della serie Vulcani e vulcanismo!

Espanol : Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde »

Tercera conferencia de la serie Volcanes y vulcanismo

L’événement Conférence « Les cratères-lacs tueurs dans le monde » Montmoreau a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente