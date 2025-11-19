Conférence Les croquis de Christian Lacroix Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Conférence Les croquis de Christian Lacroix

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19 20:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Conférence 19 novembre 2025 à 18h30

Les croquis de Christian Lacroix

Par Manon Mauguin, chargée des collections et des ressources documentaires au CNCS.

.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

Conference November 19, 2025 at 6:30pm

Christian Lacroix’s sketches

By Manon Mauguin, in charge of collections and documentary resources at CNCS.

German :

Vortrag 19. November 2025 um 18:30 Uhr

Die Skizzen von Christian Lacroix

Von Manon Mauguin, Beauftragte für Sammlungen und dokumentarische Ressourcen am CNCS.

Italiano :

Conferenza 19 novembre 2025 alle 18.30

Gli schizzi di Christian Lacroix

A cura di Manon Mauguin, responsabile delle collezioni e delle risorse documentarie del CNCS.

Espanol :

Conferencia 19 de noviembre de 2025 a las 18h30

Los bocetos de Christian Lacroix

A cargo de Manon Mauguin, responsable de colecciones y fondos documentales del CNCS.

L’événement Conférence Les croquis de Christian Lacroix Moulins a été mis à jour le 2025-09-15 par Office du tourisme de Moulins & sa région