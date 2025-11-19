Conférence Les croquis de Christian Lacroix Quartier Villars Route de Montilly Moulins
Conférence 19 novembre 2025 à 18h30
Les croquis de Christian Lacroix
Par Manon Mauguin, chargée des collections et des ressources documentaires au CNCS.
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
English :
Conference November 19, 2025 at 6:30pm
Christian Lacroix’s sketches
By Manon Mauguin, in charge of collections and documentary resources at CNCS.
German :
Vortrag 19. November 2025 um 18:30 Uhr
Die Skizzen von Christian Lacroix
Von Manon Mauguin, Beauftragte für Sammlungen und dokumentarische Ressourcen am CNCS.
Italiano :
Conferenza 19 novembre 2025 alle 18.30
Gli schizzi di Christian Lacroix
A cura di Manon Mauguin, responsabile delle collezioni e delle risorse documentarie del CNCS.
Espanol :
Conferencia 19 de noviembre de 2025 a las 18h30
Los bocetos de Christian Lacroix
A cargo de Manon Mauguin, responsable de colecciones y fondos documentales del CNCS.
