Conférence « Les croyances et traditions en Gironde »

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains
2025-11-17
fin : 2025-11-17
2025-11-17
Animée par Marie Catherine Sudret, guide du patrimoine, conférencière et organisée par l’Université du Temps Libre (UTL)
Durée 1h30. Tarif 6€/gratuit adhérent. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 86 13 37
