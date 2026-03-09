Conférence Les curés dans la résistance en Normandie Worl War 2 museum Quinéville

Conférence Les curés dans la résistance en Normandie

Worl War 2 museum 18 Avenue de la Plage Quinéville Manche

Tarif :

Date :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Conférence consacrée à l’implication des curés dans la résistance en Normandie.

Inscription recommandée par téléphone 0233959595 ou par mail contact@wwii-museum.fr .

Worl War 2 museum 18 Avenue de la Plage Quinéville 50310 Manche Normandie +33 2 33 95 95 95 contact@wwii-museum.fr

English : Conférence Les curés dans la résistance en Normandie

Conference on the involvement of parish priests in the Resistance in Normandy.

