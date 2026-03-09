Conférence Les curés dans la résistance en Normandie Worl War 2 museum Quinéville

Début : 2026-06-03 19:00:00
Conférence consacrée à l’implication des curés dans la résistance en Normandie.
Inscription recommandée par téléphone 0233959595 ou par mail contact@wwii-museum.fr   .

Worl War 2 museum 18 Avenue de la Plage Quinéville 50310 Manche Normandie +33 2 33 95 95 95  contact@wwii-museum.fr

Conference on the involvement of parish priests in the Resistance in Normandy.

L’événement Conférence Les curés dans la résistance en Normandie Quinéville a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Cotentin