Conférence Les curés dans la résistance en Normandie Worl War 2 museum Quinéville mercredi 3 juin 2026.
Worl War 2 museum 18 Avenue de la Plage Quinéville Manche
Début : 2026-06-03 19:00:00
Conférence consacrée à l’implication des curés dans la résistance en Normandie.
Inscription recommandée par téléphone 0233959595 ou par mail contact@wwii-museum.fr .
Worl War 2 museum 18 Avenue de la Plage Quinéville 50310 Manche Normandie +33 2 33 95 95 95 contact@wwii-museum.fr
English : Conférence Les curés dans la résistance en Normandie
Conference on the involvement of parish priests in the Resistance in Normandy.
