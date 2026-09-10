Informations pratiques

Falaise

Conférence « Les curés normands dans la Résistance » par Alain Delalande et le père Pascal Marie

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 11:00:00

fin : 2026-11-25 12:30:00

Date(s) :

2026-11-25

Rendez-vous le mercredi 25 novembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme : « Les curés normands dans la Résistance » par Alain Delalande et le père Pascal Marie à propos de l’abbé Daligault

Rendez-vous le mercredi 25 novembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme : « Les curés normands dans la Résistance » par Alain Delalande et le père Pascal Marie à propos de l’abbé Daligault

Avant d’entrer dans le vif du sujet, Alain Delalande reviendra sur l’importance du rôle du prêtre dans les petites communes rurales des années 1930-40, en décrivant, à partir des archives diocésaines et départementales, l’environnement dans lequel ces curés évoluaient.

Dans un second temps, Alain Delande dressera le portrait de huit prêtres normands impliqués dans la Résistance dont certains paieront le prix fort de leur engagement. Il s’agit des abbés Victor Bousso, Jacques Leclerc, Roland Lambert, Marius Lannier, Marcel Launay, Arthur Meulant, Jean Ribault et Gaston Sébire.

De son côté, le père Pascal Marie dressera le portrait de l’abbé Jean Daligault sur lequel il travaille depuis plusieurs mois à partir de sources inédites ou méconnues du grand public.

Alain Delalande, originaire de Falaise, ancien directeur d’école, reconstituteur en tenue de prêtre des années 1940, en soutane et barrette en guise de couvre-chef, s’est passionné sur le rôle des hommes d’église dans la Résistance.

Pascal Marie, prêtre responsable de l’art sacré pour le diocèse de Bayeux-Lieux, s’est intéressé au destin des hommes et femmes du clergé réguliers et séculiers morts pendant la bataille de Normandie, avant d’entamer un long travail de recherches sur l’abbé Daligault.

Pratique :

✔ Le mercredi 25 novembre à 11h au Mémorial de Falaise

✔ Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

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English : Conférence « Les curés normands dans la Résistance » par Alain Delalande et le père Pascal Marie

Join us on Wednesday 25 November at the Falaise Memorial for another talk as part of the ‘History Wednesdays’ series.

On the programme: ‘Norman parish priests in the Resistance’ by Alain Delalande and Father Pascal Marie, focusing on Abbé Daligault

L’événement Conférence « Les curés normands dans la Résistance » par Alain Delalande et le père Pascal Marie Falaise a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Falaise – Suisse Normande