Conférence “Les Cyanobactéries, toxiques mais pas que !” (Fête de la Science) Salle René Labat Centre Administratif Parentis-en-Born vendredi 10 octobre 2025.

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Les cyanobactéries ont mauvaise presse !

Elles se développent parfois de façon excessive dans l’eau, où elles peuvent produire des toxines dangereuses pour l’Homme et les animaux.

Ceci a souvent pour conséquence une interdiction de baignade et de pêche.

Leur développement est donc problématique et le changement global risque d’amplifier le phénomène.

Néanmoins, les cyanobactéries sont des organismes fascinants présentant des caractéristiques bien moins négatives.

Venez découvrir toutes leurs facettes ! .

