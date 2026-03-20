Conférence Les déchets industriels sont-ils un fardeau ? Station T Thouars

Conférence Les déchets industriels sont-ils un fardeau ?

Station T 1 Rue Danton Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

La restauration scolaire, conférence présenter par Ludovic Huet, responsable de la restauration de Mauzé Thouarsais. Il présentera les nouvelles régulations à l’oeuvre, leurs obligations mais aussi les initiatives en rapport avec les particularités du territoire.

La restauration scolaire, conférence présenter par Ludovic Huet, responsable de la restauration de Mauzé Thouarsais. Il présentera les nouvelles régulations à l’oeuvre, leurs obligations mais aussi les initiatives en rapport avec les particularités du territoire. .

Station T 1 Rue Danton Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne79@gmail.com

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English : Conférence Les déchets industriels sont-ils un fardeau ?

Conference: Is industrial waste a burden? led by César BIHLER from the recto-verso network. The topic will be the circular economy and concrete actions in Nord Deux-Sèvres. Organized by the Université Citoyenne du Thouarsais in collaboration with the Communauté de Communes du Thouarsais

L’événement Conférence Les déchets industriels sont-ils un fardeau ? Thouars a été mis à jour le 2026-03-17 par Maison du Thouarsais