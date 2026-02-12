CONFÉRENCE LES DÉCORS PEINTS DE JARDINS POMPÉIENS DOCUMENTS D’ARCHIVES ET NOUVELLES PERSPECTIVES Montpellier

CONFÉRENCE LES DÉCORS PEINTS DE JARDINS POMPÉIENS DOCUMENTS D’ARCHIVES ET NOUVELLES PERSPECTIVES

Le samedi 14 février 2026 à 14h30,

5e conférence de l’association Les Amis du Jardin des Plantes de Montpellier

Les décors peints de jardins pompéiens documents d’archives et nouvelles perspectives

Cette conférence sera animée par le Professeur Éric MORVILLEZ, Maître de Conférences Historien de l’art et archéologue et Maître de conférences HDR en Histoire ancienne à l’Université d’Avignon.

Les jardins de Pompéi ont offert, grâce à leur préservation par l’éruption du Vésuve en 79, une collection exceptionnelle de peintures qui complétaient fontaines, statues et plantations ornementales.

Malheureusement, beaucoup de ces fresques n’ont pu être conservées.

Mais à travers une étude attentive des archives et des photographies anciennes, il est possible de reconstituer certains de ces décors enchanteurs et de comprendre le dialogue complémentaire que ce décor illusionniste entretenait avec le viridarium savamment planté au cœur des jardins.

Entrée gratuite et libre (pas d’inscription Limité à 250 places) .

163 Rue Auguste Broussonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie amis.jdplantesmontpellier@gmail.com

English :

Saturday, February 14, 2026 at 2:30 pm,

5th conference of the association Les Amis du Jardin des Plantes de Montpellier:

The painted decorations of Pompeian gardens: archival documents and new perspectives

