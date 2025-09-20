Conférence : « Les découvertes archéologiques de l’abbaye » Hall de Paris Moissac

Gratuit. Renseignements : 05 63 04 01 85.

Conférences & dédicaces – Découvertes et littérature autour de l’abbaye

Par Yoan Mattalia

Depuis plusieurs années, l’abbaye fait l’objet de recherches archéologiques approfondies.

L’archéologue Yoan Mattalia propose un bilan passionnant de ces interventions et révèle ce qu’elles ont permis de découvrir sur l’histoire ancienne – et peut-être même les origines – de ce monument millénaire.

A 18h, ne manquez pas la conférence de Valérie Fasseur sur « La Chanson de Sainte Foy ». Elle sera suivie d’une séance de dédicaces et d’un verre de l’amitié !

Hall de Paris 17 Place des Récollets, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie https://www.moissac.fr/spectacles-vie-culturelle

© Yoann Mattalia