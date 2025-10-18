Conférence Les défis de la parentalité aujourd’hui Moulin Peyre Mouriès

Samedi 18 octobre 2025 de 9h30 à 11h30. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Assistez à une conférence Les défis de la parentalité aujourd’hui , au Moulin Peyre à Mouriès, le samedi 18 octobre de 10h à 11h30 !

Organisé par la Mairie de Mouriès

Cycle de conférences publiques gratuites, dans le cadre de la Convention territoriale globale (CTG) entre la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et la Caisse d’allocations familiales (Caf)



Conférence par Laurence Charrier, thérapeute certifiée en aide à la parentalité

Sujet Les défis de la parentalité aujourd’hui mieux connaître et protéger les droits de l’enfant

Le développement de l’autonomie chez l’enfant, Grandir avec son enfant autorité et communication, La parentalité à l’ère numérique déconnexion et lien

9h30 Accueil café

10h à 11h30 Conférence .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01

English :

Attend a conference entitled ‘The challenges of parenting today’ at Moulin Peyre in Mouriès on Saturday 18 October from 10am to 11.30am!

German :

Nehmen Sie an einer Konferenz zum Thema „Die Herausforderungen der Elternschaft heute” teil, die am Samstag, den 18. Oktober, von 10 bis 11:30 Uhr im Moulin Peyre in Mouriès stattfindet!

Italiano :

Partecipate alla conferenza Le sfide della genitorialità oggi , presso il Moulin Peyre di Mouriès, sabato 18 ottobre dalle 10.00 alle 11.30!

Espanol :

Asista a la conferencia Los retos de la paternidad hoy , en el Moulin Peyre de Mouriès, el sábado 18 de octubre de 10.00 a 11.30 h

