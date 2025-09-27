Conférence Les dernières découvertes sur Jeanne dite d’Arc Château de Dieulouard Dieulouard

Conférence Les dernières découvertes sur Jeanne dite d’Arc Château de Dieulouard Dieulouard samedi 27 septembre 2025.

Conférence Les dernières découvertes sur Jeanne dite d’Arc

Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Samedi 27 septembre, l’Association des Amis du Vieux Pays recevra l’historien Patrick Gilles, auteur de l’ouvrage Jeanne des Lys et des Chardons.

Les dernières découvertes sur Jeanne dite d’Arc les portraits du château de Jaulny et la tapisserie de Reims.

Salle des Prévôts au premier étage

Entré libreTout public

0 .

Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90

English :

On Saturday September 27, the Association des Amis du Vieux Pays will welcome historian Patrick Gilles, author of Jeanne des Lys et des Chardons.

The latest discoveries about Joan of Arc: the portraits in the Château de Jaulny and the Reims tapestry.

Salle des Prévôts, second floor

Free admission

German :

Am Samstag, den 27. September, empfängt der Verein der Freunde des Alten Landes den Historiker Patrick Gilles, Autor des Buches Jeanne des Lys et des Disteln.

Die neuesten Erkenntnisse über Jeanne dite d’Arc: die Porträts im Schloss von Jaulny und der Wandteppich von Reims.

Salle des Prévôts im ersten Stock

Freier Eintritt

Italiano :

Sabato 27 settembre, l’Association des Amis du Vieux Pays accoglierà lo storico Patrick Gilles, autore di Jeanne des Lys et des Chardons.

Le ultime scoperte su Giovanna d’Arco: i ritratti nel castello di Jaulny e l’arazzo di Reims.

Salle des Prévôts, al primo piano

Ingresso libero

Espanol :

El sábado 27 de septiembre, la Asociación de Amigos del Viejo País recibirá al historiador Patrick Gilles, autor de Jeanne des Lys et des Chardons.

Los últimos descubrimientos sobre Juana de Arco: los retratos del castillo de Jaulny y el tapiz de Reims.

Sala des Prévôts en la primera planta

Entrada gratuita

L’événement Conférence Les dernières découvertes sur Jeanne dite d’Arc Dieulouard a été mis à jour le 2025-09-22 par OT PONT A MOUSSON