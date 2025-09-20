Conférence « Les derniers comtes de Carcassonne » Salle de la Tour Pennautier

Gratuit.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Les derniers comtes de Carcassonne par Marie Vallée-Roche

Dans notre région le XIe siècle est marqué par la tragédie qui secoue le comté de Carcassonne et le naufrage de ce dernier. L’héritage du puissant comte Roger le Vieux se délite en deux générations, ses petits-fils se déchirent, jusqu’au coup de théâtre, l’arrivée des comtes de Barcelone qui redistribue les cartes entre les héritiers.

Cette présentation s’attache à suivre le destin des derniers comtes, notamment les petits-fils de Roger le Vieux, et à illustrer l’incroyable bouleversement qu’a connu la région en quelques décennies seulement.

Illustration : « Le rachat des droits sur le comté de Carcassonne par les comtes de Barcelone en 1067 », miniature du Liber feudorum maior, premier quart du XIIIe siècle.

Salle de la Tour 2 boulevard Pasteur, 11610 Pennautier Pennautier 11610 Aude Occitanie

© Domaine public