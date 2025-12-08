Conférence Les derniers jours de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence Les derniers jours de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 17:30:00

fin : 2025-12-08 19:00:00

Date(s) :

2025-12-08

Conférence animée par Andy Pinoteau, Diplômé en Histoire de l’Art.

.

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

English :

Lecture by Andy Pinoteau, Art History graduate.

German :

Konferenz unter der Leitung von Andy Pinoteau, Diplom in Kunstgeschichte.

Italiano :

Intervento di Andy Pinoteau, laureato in Storia dell’Arte.

Espanol :

Conferencia de Andy Pinoteau, licenciado en Historia del Arte.

L’événement Conférence Les derniers jours de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise Vichy a été mis à jour le 2025-11-19 par Vichy Destinations