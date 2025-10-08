Conférence : Les désillusions de la démocratie Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Conférence : Les désillusions de la démocratie Patronage Laïque Jules Vallès Paris mercredi 8 octobre 2025.

La critique interne de la démocratie est aussi vieille que la démocratie elle-même. Sa légitimité ne repose ni sur la tradition, ni sur la nature, ni sur une référence transcendantale, mais sur les pratiques de ses membres. Ceux-ci s’interrogent sur les écarts qu’ils observent entre les réalités sociales et les principes affichés. Inévitablement, ils jugent la démocratie, au nom de ses propres valeurs, comme pas assez démocratique ou comme trop démocratique. L’idéal de citoyens libres et égaux traitant rationnellement des affaires communes n’est jamais et ne peut jamais être pleinement réalisé. Et l’aspiration à la liberté et à l’égalité risque en permanence d’être dévoyée par le refus des limites et du contrôle. On peut craindre que les démocraties ne soient à ce double titre menacées de délitement.

Dominique Schnapper | Sociologue et ancienne Membre du Conseil constitutionnel de France.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/les-desillusions-de-la-democratie +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr