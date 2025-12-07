Conférence Les dimanches culturels de Cuzion Cuzion

Conférence Les dimanches culturels de Cuzion

Causerie Agricol Perdiguier , Compagnon du Tour de France par Georges Buisson.

Georges BUISSON est tout d’abord un homme de théâtre (TEP, LA COUPOLE ville nouvelle de MELUN-SÉNART). Il est arrivé dans notre Berry comme administrateur du Domaine de NOHANT et du Palais Jacques CŒUR de BOURGES. Il milite pour la panthéonisation de George SAND. Georges est l’auteur de nombreux livres qu’il pourra dédicacer. Il aime écrire des lectures théâtralisées qui sont interprétées magnifiquement par des membres de l’association Paroles Publiques .

Il a présidé jusqu’à cette année la Maison de la Culture de Bourges. .

