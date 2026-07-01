Conférence : les dirigeables et le hangar d’Écausseville, LE HANGAR, Saint-Jean-de-Daye

Informations pratiques

Conférence : les dirigeables et le hangar d’Écausseville 19 et 20 septembre LE HANGAR Manche

3€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du Musée, du Hangar et accès à la conférence sur « Le Hangar d’Écausseville et les dirigeables du Centre d’Aérostation Maritime de Montebourg ».

LE HANGAR La Bazirerie Saint-Jean-de-Daye 50620 Manche Normandie 0677953924 http://www.aerobase.fr https://www.facebook.com/le.hangar.ecausseville Hangar à dirigeables de la première guerre mondiale dont l’histoire et l’historique englobe tout le 20ème siècle. Le Musée du Hangar retrace ainsi les évènements 14-18 / l’entre deux guerres / 39-45 / le D.DAY ou encore la guerre froide et la période atomique. Parkings gratuits.

Accès PMR

Visite du Musée, du Hangar et accès à la conférence sur « Le Hangar d’Écausseville et les dirigeables du Centre d’Aérostation Maritime de Montebourg ».

©AAHDE