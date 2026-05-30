Conférence – Les douleurs : les comprendre pour mieux les maîtriser Sure Hotel Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 11:30 – 13:30

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Senior

L’association GPMA a le plaisir de vous convier à une conférence ayant pour thème Les douleurs : les comprendre pour mieux les maîtriser.Qu’elle soit ponctuelle ou persistante, la douleur influence nos gestes, nos habitudes et même notre humeur. Mieux la connaître, c’est déjà reprendre un peu de contrôle : comprendre d’où elle vient, comment elle fonctionne et quelles approches permettent réellement de l’apaiser.Au programme :• Les mécanismes de la douleur : Pourquoi et comment survient-elle ? Quels sont les différents types de douleur ?• Les moyens de la maîtriser : les approches médicamenteuses, quelles approches complémentaires sont validées ?• Une nouvelle stratégie : la médecine intégrative• Focus sur le cas de l’arthrosePour en parler, nous vous proposons une conférence animée par la Dr Blandine Armand, médecin algologue, praticien hospitalier au centre de la douleur et de soins palliatifs du CHU de Nantes.À partir de 11h30 – Accueil des invités12h – Début de la conférence13h15 à 14h – Cocktail déjeunatoire gratuites???? S’incrire

Sure Hotel Nantes 44305

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