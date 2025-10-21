Conférence Les Drailles de la Mémoire L’usine à fer du Bestouan 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Mardi 21 octobre 2025 à partir de 18h30. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-21 18:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Les Drailles de la Mémoire proposent une conférence sur l’usine à fer du Bestouan animée par Frédéric Aubanton, le mardi 21 octobre à 18h30 au Centre Culturel de Cassis.

Une date à ne pas manquer !

L’association Les Drailles de la Mémoire organise une conférence passionnante sur l’usine à fer du Bestouan, un témoignage du patrimoine industriel cassidain.

Animée par Frédéric Aubanton, Architecte des Bâtiments de France, cette rencontre mettra en lumière l’histoire et les particularités de ce site emblématique de Cassis. .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 86 03 52 drailles.de.la.memoire@gmail.com

English :

Les Drailles de la Mémoire is hosting a lecture on the Bestouan ironworks, led by Frédéric Aubanton, on Tuesday, October 21 at 6:30 p.m. at the Cassis Cultural Center.

German :

Les Drailles de la Mémoire bieten am Dienstag, den 21. Oktober um 18:30 Uhr im Kulturzentrum von Cassis einen Vortrag über die Eisenfabrik von Bestouan unter der Leitung von Frédéric Aubanton an.

Italiano :

Les Drailles de la Mémoire organizzano una conferenza sulle ferriere di Bestouan, tenuta da Frédéric Aubanton martedì 21 ottobre alle 18.30 presso il Centro culturale di Cassis.

Espanol :

Les Drailles de la Mémoire organizan una conferencia sobre la herrería de Bestouan, a cargo de Frédéric Aubanton, el martes 21 de octubre a las 18.30 h en el Centro Cultural de Cassis.

