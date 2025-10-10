Conférence Les Droits de l’Homme Monteils

Conférence Les Droits de l’Homme Monteils vendredi 10 octobre 2025.

Conférence Les Droits de l’Homme

Monteils Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

L’association Emergences vous propose une conférence de JL Galzin. Pot de convivialité offert.

Les droits de l’homme semblaient une évidence, notamment après la deuxième guerre mondiale. Pourtant leur universalisation a souvent été considérée par la suite, soit comme une ingérence inacceptable, soit comme une volonté d’effacer les différences culturelles. Aujourd’hui ils sont souvent oubliés, au nom du réalisme de la force et de l’économie. Est-ce les idéalistes qui font fausse route en croyant à l’Universel de la Dignité humaine, ou l’Histoire qui, à force de bégayer ne sait plus où elle va ? .

Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 79 04 42 00

English :

The Emergences association invites you to a talk by JL Galzin. Drinks offered.

German :

Der Verein Emergences bietet Ihnen einen Vortrag von JL Galzin an. Anschließend wird ein Umtrunk angeboten.

Italiano :

L’associazione Emergenze vi invita a una conferenza di JL Galzin. Bevande offerte.

Espanol :

La asociación Emergences le invita a una charla de JL Galzin. Se ofrecen bebidas.

L’événement Conférence Les Droits de l’Homme Monteils a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)