Conférence Les Ducs d’Aiguillon, témoins et acteurs de l’histoire de France Salle des fêtes Laroque-Timbaut

Alain Paraillous, écrivain lot-et-garonnais, bien connu, brossera l’histoire de cette famille au destin hors du commun qui commence avec le cardinal de Richelieu et s’achève dans le chaos de la révolution.

English : Conférence Les Ducs d’Aiguillon, témoins et acteurs de l’histoire de France

Alain Paraillous, a well-known writer from the Lot-et-Garonne region, will tell the story of this family’s extraordinary destiny, which began with Cardinal de Richelieu and ended in the chaos of the French Revolution.

German : Conférence Les Ducs d’Aiguillon, témoins et acteurs de l’histoire de France

Alain Paraillous, ein bekannter Schriftsteller aus Lot-et-Garonne, wird die Geschichte dieser Familie mit ihrem außergewöhnlichen Schicksal skizzieren, das mit Kardinal Richelieu beginnt und im Chaos der Revolution endet.

Italiano :

Alain Paraillous, noto scrittore del Lot-et-Garonne, racconterà lo straordinario destino di questa famiglia, iniziato con il cardinale Richelieu e terminato nel caos della Rivoluzione francese.

Espanol : Conférence Les Ducs d’Aiguillon, témoins et acteurs de l’histoire de France

Alain Paraillous, conocido escritor del Lot-et-Garonne, contará la historia del extraordinario destino de esta familia, que comenzó con el cardenal Richelieu y terminó en el caos de la Revolución Francesa.

