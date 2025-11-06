Conférence « Les écrivains de la négritude » MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Conférence « Les écrivains de la négritude » MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Jeudi 6 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

2€ adhérents MJC et – 12 ans / 4€ non adhérents

HISTOIRE DE SAVOIR, par Michèle SOUCHET, professeure de Lettres

De l’Afrique francophone aux Antilles : les écrivains de la négritude

Le Martiniquais Aimé Césaire, le Sénégalais Léopold Senghor furent à la fois d’éminents hommes politiques et des écrivains qui revendiquèrent leur « négritude » : leur poésie est un double hommage à la langue française et à la culture noire où ils puisent leur inspiration.

Après avoir fait un rapide historique de l’histoire des noirs en France, nous développerons les caractéristiques essentielles du mouvement de la négritude en présentant ses chantres : Césaire et Senghor. Nous évoquerons ensuite les formes diverses qu’ont prises les littératures africaine et antillaise par la suite.

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine