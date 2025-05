Conférence Les église champenoise à l’époque romane – Château-Thierry, 10 mai 2025 14:30, Château-Thierry.

Aisne

Conférence Les église champenoise à l’époque romane Rue du Château Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 14:30:00

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

Le samedi 10 mai à 14 h 30, la Ville de Château‑Thierry accueille Sébastien Ferville pour une conférence intitulée « Les églises champenoises à l’époque romane, à travers l’exemple de Saint‑Thierry ».

Rendez‑vous à 14 h 30 au 8, rue du Château pour découvrir l’architecture et l’histoire de ces édifices emblématiques de la région.

De nos jours, il reste peu d’exemples d’églises romanes en élévation ayant conservé leurs caractéristiques architecturales d’origine.

Vestige d’une période encore mal connue, l’église Saint-Hilaire de Saint-Thierry, bâtie au XIe siècle près de Reims, témoigne du savoir-faire technique des bâtisseurs et de l’adaptation des lieux de culte aux contraintes des dogmes chrétiens de l’époque.

Quels sont les modèles d’églises en vigueur dans l’Occident chrétien du début du second millénaire ? Comment l’architecture est-elle mise au service du sacré ?

Quelles sont les spécificités de la Champagne qui peuvent en être dégagées et à partir de quelles influences ?

L’exemple de Saint-Thierry, et sa mise en miroir avec certains des édifices cultuels de la région, permet de dégager quelques éléments de réponse et de mieux comprendre l’organisation sociale et religieuse des communautés médiévales champenoises.

Sébastien Ferville est étudiant en Master II d’Histoire de l’Art et Archéologie à l’Institut Catholique de Paris. Ses recherches portent sur les églises de Champagne. Il travaille également au sein du CEPAO (Centre d’étude du patrimoine architectural de l’ouest) en charge depuis 2023 de l’étude du bâti de l’abbatiale Saint-Rémi de Reims.

Source Ville de Château-Thierry 00 .

Rue du Château

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

