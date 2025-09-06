CONFÉRENCE Les élixirs de cristaux Aubusson

CONFÉRENCE Les élixirs de cristaux Aubusson samedi 6 septembre 2025.

44 Rue Vieille Aubusson Creuse

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

« Les élixirs de cristaux pour le bien-être du corps et de l’esprit »

Biologiste de formation, Sylvie Crochet est directrice du laboratoire ANSIL. Elle a fait sien les savoirs ancestraux de l’Ayurvéda, de l’Énergétique Chinoise et des connaissances scientifiques actuelles pour élaborer une gamme complète d’élixirs et d’huiles de cristaux ainsi que des complexes élixir de cristal-bourgeons.

Si l’art de soigner par les pierres et les cristaux existe depuis des millénaires, ce n’est que depuis une trentaine d’années que l’on a découvert ses vertus.

Pendant cette conférence plusieurs thèmes seront abordés Action sur le stress, l’anxiété, les réveils nocturnes, la beauté, l’énergie du corps, etc… .

44 Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 84 92 85

