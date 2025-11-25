Conférence Les émotions au cœur de la relation, les comprendre et les accompagner Agen-d’Aveyron

Conférence Les émotions au cœur de la relation, les comprendre et les accompagner

20h Salle des fêtes. Animée par Léa BALTUS, formatrice en éducation émotionnelle et relationnelle, consultante et conférencière. Organisé par le Point Infos Seniors du Lévézou. Gratuit, ouvert à tous. Infos au 05 65 58 15 25.

English :

8pm Salle des fêtes. Hosted by Léa BALTUS, trainer in emotional and relational education, consultant and speaker. Organized by the Point Infos Seniors du Lévézou. Free, open to all. Information on 05 65 58 15 25.

German :

20 Uhr Festsaal. Geleitet von Léa BALTUS, Ausbilderin für emotionale und relationale Erziehung, Beraterin und Referentin. Organisiert vom Point Infos Seniors du Lévézou. Kostenlos, für alle offen. Infos unter 05 65 58 15 25.

Italiano :

ore 20.00 Salle des fêtes. Ospite Léa BALTUS, formatrice in educazione emotiva e relazionale, consulente e relatrice. Organizzato dal Point Infos Seniors du Lévézou. Gratuito, aperto a tutti. Informazioni al numero 05 65 58 15 25.

Espanol :

20.00 h Sala de fiestas. A cargo de Léa BALTUS, formadora en educación emocional y relacional, consultora y conferenciante. Organizado por el Point Infos Seniors du Lévézou. Gratuito, abierto a todos. Información en el 05 65 58 15 25.

