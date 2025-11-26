Conférence les émotions et les huiles essentielles Sarrebourg
Conférence les émotions et les huiles essentielles Sarrebourg mercredi 26 novembre 2025.
Conférence les émotions et les huiles essentielles
Coin Nature Rue des Terrasses Sarrebourg Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-26 19:30:00
fin : 2025-11-26 21:30:00
2025-11-26
Conférence sur les émotions et les huiles essentielles. Conférence gratuite avec chapeau.
Retrouvez d’autres conférences et ateliers au Coin Nature chaque 4ème mercredi du mois.Tout public
Coin Nature Rue des Terrasses Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 98 40 89 02 unpulse@protonmail.com
English :
Conference on emotions and essential oils. Free conference with hat.
Other lectures and workshops at the Nature Corner every 4th Wednesday of the month.
German :
Vortrag über Emotionen und ätherische Öle. Kostenloser Vortrag mit Hut.
Weitere Vorträge und Workshops finden Sie jeden 4. Mittwoch im Monat im Le Coin Nature.
Italiano :
Conferenza sulle emozioni e gli oli essenziali. Conferenza gratuita con cappello.
Altre conferenze e laboratori all’Angolo della Natura ogni 4° mercoledì del mese.
Espanol :
Conferencia sobre emociones y aceites esenciales. Conferencia gratuita con sombrero.
Otras charlas y talleres en el Rincón de la Naturaleza cada 4º miércoles de mes.
L’événement Conférence les émotions et les huiles essentielles Sarrebourg a été mis à jour le 2025-10-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG