Conférence « Les enfants à besoins spécifiques entre croyances et réalités » Troyes

Conférence « Les enfants à besoins spécifiques entre croyances et réalités » Troyes jeudi 11 septembre 2025.

Conférence « Les enfants à besoins spécifiques entre croyances et réalités »

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 18:30:00

fin : 2025-09-11 20:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Cette conférence vise à explorer les défis et les réalités des enfants à besoins spécifiques, à éveiller les consciences et à encourager le questionnement, la curiosité et l’ouverture à l’autre et à la différence, pour construire un monde plus humain, plus juste et plus durable.



Programme

> Présentation du contexte et des enjeux

> Préjugés et idées reçues sur les enfants à besoins spécifiques, l’éducation, l’inclusion… quels impacts ?

> La réalité des TND (Troubles Neurodéveloppementaux) chiffres et données récentes

> Vers une société inclusive quelques pistes de réflexion et d’action

> Questions/Réponses .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « Les enfants à besoins spécifiques entre croyances et réalités » Troyes a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne