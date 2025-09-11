Conférence « Les enfants à besoins spécifiques entre croyances et réalités » Troyes
Conférence « Les enfants à besoins spécifiques entre croyances et réalités » Troyes jeudi 11 septembre 2025.
Conférence « Les enfants à besoins spécifiques entre croyances et réalités »
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Début : 2025-09-11 18:30:00
fin : 2025-09-11 20:00:00
2025-09-11
Cette conférence vise à explorer les défis et les réalités des enfants à besoins spécifiques, à éveiller les consciences et à encourager le questionnement, la curiosité et l’ouverture à l’autre et à la différence, pour construire un monde plus humain, plus juste et plus durable.
Programme
> Présentation du contexte et des enjeux
> Préjugés et idées reçues sur les enfants à besoins spécifiques, l’éducation, l’inclusion… quels impacts ?
> La réalité des TND (Troubles Neurodéveloppementaux) chiffres et données récentes
> Vers une société inclusive quelques pistes de réflexion et d’action
> Questions/Réponses .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
