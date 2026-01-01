Conférence les enfants dans le monde numérique Kanfen

Conférence les enfants dans le monde numérique Kanfen vendredi 23 janvier 2026.

38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:30:00

2026-01-23

Enfants et technologies une génération sacrifiée ?

Une accélération phénoménale de la science a projeté l’homo sapiens dans un univers qui pourrait être qui pourrait être en train de lui échapper. Nos enfants vont-ils en faire les frais ?Tout public
38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10  mairie-kanfen@orange.fr

Children and technology: a sacrificed generation?

The phenomenal acceleration of science has thrown homo sapiens into a universe that could be slipping away. Will our children pay the price?

L'événement Conférence les enfants dans le monde numérique Kanfen a été mis à jour le 2026-01-15