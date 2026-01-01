Conférence les enfants dans le monde numérique Kanfen
Conférence les enfants dans le monde numérique Kanfen vendredi 23 janvier 2026.
Conférence les enfants dans le monde numérique
38 rue de Hettange Kanfen Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:30:00
2026-01-23
Enfants et technologies une génération sacrifiée ?
Une accélération phénoménale de la science a projeté l’homo sapiens dans un univers qui pourrait être qui pourrait être en train de lui échapper. Nos enfants vont-ils en faire les frais ?Tout public
38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr
English :
Children and technology: a sacrificed generation?
The phenomenal acceleration of science has thrown homo sapiens into a universe that could be slipping away. Will our children pay the price?
