Conférence : Les enfants et les écrans Patronage Laïque Jules Vallès Paris mercredi 10 décembre 2025.

Depuis les controverses autour du Club Dorothé jusqu’aux questionnements modernes soulevées par la montée en puissance des réseaux sociaux, l’influence des écrans sur le développement des enfants a fait l’objet de multiples controverses, alors même que les usages du numériques sont de plus en plus nombreux et variés, et cela dès le plus jeune âge. Sans tomber dans le piège d’un enthousiasme excessif, ni dans celui d’une énième panique morale, cette conférence se propose d’engager un débat rationnel sur ce sujet crucial, en tentant d’en cerner les enjeux en termes de santé publique et sociale.

Crédit photo : Elise Rebiffé

Entrée libre sur réservation.

Anne Cordier | Enseignante chercheuse en SIC

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/les-enfants-et-les-ecrans +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr