Conférence : les engagements sociaux et sociétaux de la cantatrice Emma Calvé Musée de Millau et des Grands Causses Millau

Conférence : les engagements sociaux et sociétaux de la cantatrice Emma Calvé Samedi 20 septembre, 15h00 Musée de Millau et des Grands Causses Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Rencontre : Emma Calvé et ses engagements

Échangez avec la compagnie Retour d’Ulysse autour des engagements sociaux et sociétaux de la célèbre cantatrice Emma Calvé.

Musée de Millau et des Grands Causses Place Marechal Foch, 12100 Millau, France Millau 12100 Aveyron Occitanie 0565590108 https://www.millau.fr/que-faire-a-millau/culture/musee Le musée de Millau est au cœur de l’histoire géologique, archéologique, humaine et industrielle de la ville. Le parcours de référence offre un éventail des multiples richesses découvertes sur le territoire : ammonites, fossiles divers, empreintes de dinosaures, un élasmosaure inscrit à la nomenclature internationale, long de près de 4 m ainsi qu’un ichtyosaure d’environ 7 m de long. Groupe des Treilles, culture de l’âge du cuivre. Vie quotidienne et pratiques funéraires à l’époque romaine. La Graufesenque : centre de production de la sigillée gallo-romaine. Vie quotidienne et pratiques funéraires au moyen âge. Millau, capitale du gant, du XVIIIe siècle à la haute couture contemporaine. Costumes de scène et objets personnels de la cantatrice internationale Emma Calvé.

© Ville de Millau