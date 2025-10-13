Conférence Les enjeux de l’eau en Afrique subsaharienne Auditorium MA.AT Arcachon

Conférence Les enjeux de l’eau en Afrique subsaharienne Auditorium MA.AT Arcachon lundi 13 octobre 2025.

Conférence Les enjeux de l’eau en Afrique subsaharienne

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Christian BOUQUET

L’eau ne manquera jamais sur la planète, mais les ressources en eau douce se raréfient du fait du changement climatique, pendant que la population mondiale est passée de 3 milliards à 8 milliards en soixante ans. Le continent africain est le plus concerné par ces deux facteurs les sécheresses à répétition, et la croissance démographique non maîtrisée. Il n’y aura peut-être pas de guerre de l’eau en Afrique subsaharienne, mais les tensions géopolitiques risquent de s’aggraver. .

