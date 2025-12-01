Conférence Les enjeux de l’Intelligence Artificielle IA données personnelles et vie privée. Chartres
Que deviennent nos données avec l’IA ? Tour d’horizon des risques et des bonnes pratiques, pour mieux appréhender un outil qui s’impose au quotidien… mais n’est pas anodin.
Par Louise et Jérémy Pastouret, Les E-novateurs .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
What happens to our data with AI? We take a look at the risks and best practices, to help you better understand a tool that is becoming an everyday necessity… but is not insignificant.
