Conférence : les entrepôts de Bercy, 150 ans d’histoire Auditorium de l’Hôtel De Ville Paris mardi 25 novembre 2025.

Lors de cette conférence, il sera évoqué la chronologie des faits marquants des 150 ans des entrepôts de Bercy : les conditions nécessaires de leur création, les étapes de leur développement, leur apogée quand Bercy devient le plus

grand chai du monde mais aussi les joies et les souffrances pour ceux qui y travaillaient.

Le déclin progressif et inéluctable ce cette période et les

raisons qui l’expliquent seront également abordés.

Une synthèse rapide établira l’analyse de l’écosystème Bercy,

entre autres ses particularités et ses nombreux intervenants. Celui-ci eut une

durée exceptionnelle et suscite toujours autant d’intérêt. Il a marqué

durablement l’histoire du 12e arrondissement et de ses habitants.

Cette conférence sera suive de :

Les artisans du luxe dans le faubourg Saint-Martin au XVIIIe siècle

Dans le cadre des Mardis de l’Histoire organisés par la Ville de Paris, consacrés en 2025 à la « Fabrique parisienne, industries, artisanat et métiers d’art », Histoire et patrimoine du 12e propose une conférence de Jean-Marc Cholet sur les entrepôts de Bercy.

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

Ouverture des inscriptions 15 jours avant l’évènement

Public jeunes et adultes.

Auditorium de l’Hôtel De Ville 5 rue de Lobau 75004 Paris

https://www.histoireetpatrimoinedu12.fr/