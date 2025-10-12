Conférence les épices au Moyen-Age Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne

Conférence les épices au Moyen-Age Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne dimanche 12 octobre 2025.

Conférence les épices au Moyen-Age

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 15h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Prenez part à cette conférence qui traitera des épices et de leur usage au Moyen-Age !

Largement présentes dans la cuisine médiévale, les épices dépassent de très long le seul domaine gastronomique. En une heure, nous évoquerons ainsi usages et images, voyages et réalités. .

Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

Participate in this conference about spices and their use at Middle Ages period !

German :

Nehmen Sie an dieser Konferenz teil, die sich mit Gewürzen und ihrer Verwendung im Mittelalter befasst!

Italiano :

Unitevi a noi per una conferenza sulle spezie e il loro uso nel Medioevo!

Espanol :

Acompáñenos en una charla sobre las especias y su uso en la Edad Media

