Conférence les épices au Moyen-Age Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne dimanche 12 octobre 2025.
Conférence les épices au Moyen-Age
Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 15h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Prenez part à cette conférence qui traitera des épices et de leur usage au Moyen-Age !
Largement présentes dans la cuisine médiévale, les épices dépassent de très long le seul domaine gastronomique. En une heure, nous évoquerons ainsi usages et images, voyages et réalités. .
Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr
English :
Participate in this conference about spices and their use at Middle Ages period !
German :
Nehmen Sie an dieser Konferenz teil, die sich mit Gewürzen und ihrer Verwendung im Mittelalter befasst!
Italiano :
Unitevi a noi per una conferenza sulle spezie e il loro uso nel Medioevo!
Espanol :
Acompáñenos en una charla sobre las especias y su uso en la Edad Media
