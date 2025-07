Conférence Les épices, ces fabuleuses plantes médicinales. Auditorium Terraqué Carnac

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

GENEVIEVE MARTIN, infirmière et consultante en Ayurvéda raconte les épices comme des plantes médicinales, décortique les gouts, leurs propriétés et qualités, donne des tas de recettes de remèdes-maison avec leurs diverses utilisations culinaires.

La moitié de la pharmacie est dans la cuisine et l’autre moitié est dans le jardin selon un proverbe Ayurvédique.

Chaque épice a une histoire, des traditions, des vertus et divers usages. Comment les utiliser en infusion, décoction, à mâcher, en pommade, à quelle dose ? Les épices apportent goût et saveur aux plats, sont une aide précieuse pour une bonne digestion, stimulent l’odorat, aiguisent l’appétit et soignent…

Le livre de GENEVIEVE MARTIN est une invitation à introduire, facilement, les épices dans la cuisine.

Salle 100 places. Contact carnac.artetculture@gmail.com .

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

