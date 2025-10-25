Conférence Les épis de faîtage de Villadin et de l’Aube Neuville-sur-Vanne

Samedi 25 octobre NEUVILLE-SUR-VANNE Conférence Les épis de faîtage de Villadin et de l’Aube . A 17h30 à la salle des associations, derrière la mairie.

Dans le cadre des Rencontres savantes de Neuville-sur-Vanne , conférence sur un patrimoine oublié par Gérard Saint-Paul, membre de la Société Académique de l’Aube.

Le conférencier dédicacera ensuite un livre récemment paru sur le sujet aux Editions en Othe-Armance https://sites.google.com/view/ed-othe-armance/villadin

Contact +33 (0)3 25 40 40 27 mairie-neuville-sur-vanne@wanadoo.fr .

