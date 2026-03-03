Conférence Les Espagnols dans la Résistance en Limousin Espace Simone Veil Limoges

Conférence Les Espagnols dans la Résistance en Limousin

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Afin de commémorer les 90 ans de la Guerre d’Espagne, le musée de la Résistance propose la conférence Les Espagnols dans la Résistance en Limousin , menée par Tiphaine Catalan, docteure en études hispaniques de l’université Paris 8.

En France, où nombre d’exilés espagnols avaient trouvé refuge, ils allaient rapidement être confrontés à une autre guerre, mondiale celle-ci. En Limousin comme dans d’autres régions de France, accueillis ou plus souvent déplacés, incorporés, enrôlés, ces Espagnols vont prendre le chemin de la Résistance. Combien et qui étaient-ils ? Pourquoi et comment se sont-ils engagés ?

